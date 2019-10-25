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Бегуна в майке "Иисус спасет" спас Иисус

13:39
  • пятница
  • 25 октября 2019

Случившееся можно назвать только чудом

Чудесным спасением завершился 16-километровый забег в американском Миннеаполисе. Один из участников – 25-летний Тайлер Мун – во время дистанции перенес сердечный приступ.

На старт молодой человек вышел в майке с надписью "Иисус спасет". Свой выбор он объяснил принадлежностью к христианству. На 13-м километре дистанции у Муна, который до этого никогда не жаловался на здоровье, случился сердечный приступ. На его счастье рядом бежал мужчина по имени Хесус Вуэно, пишут argumenti.ru. На английском языке его имя пишется как Jesus .

Он оказался практикующим ассистентом анестезиолога. Мужчина в течение 10 минут реанимировал Муна с помощью массажа сердца и искусственного дыхания. После на место прибыли врачи, которые с помощью дефибриллятора запустили сердце бегуна.

Тайлер Мун назвал случившееся "чудом".

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