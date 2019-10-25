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Кончаловский заинтриговал снимком молодой возлюбленной

13:49
  • пятница
  • 25 октября 2019

Фанаты оценили ее внешность

53-летний режиссер и сценарист Егор Кончаловский показал в Instagram фото своей жены Марии, которая младше его на 18 лет. 
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Подписчики часто критикуют Кончаловского за то, что он публикует якобы скучные посты. То вид из окна покажет, то пустой бассейн, то деревья с опавшими листьями. Однако многие поклонники ценят эти простые видео-зарисовки и благодарны режиссеру за его умение замечать красоту в повседневных вещах. 

25 октября сын легендарного режиссера Андрея Кончаловского выложил фото своей возлюбленной Марии. Она стоит в осеннем лесу, запахнув на груди расстегнутое пальто. Светлые волосы девушки гармонируют с осенним пейзажем за ее спиной. Нечеткий кадр больше похож на картину, чем на фото. "Любимая..." - написал Егор Кончаловский, не посчитав нужным тратить лишние слова. 

- Красотка, - отреагировали подписчики. 

- Вы любите, и это мне нравится... Вы счастливы, и это главное.

- Дело не во внешней красоте, а во внутренней! По лицу видно, что она хороший человек! Счастья Вам!

- Вам повезло. 

- Взгляд теплый, слегка волосы от ветра взбудоражены... осень, красивое фото! 

- Как это приятно - смотреть такие трогательные посты от мужчины. 

Напомним, что Кончаловский прожил 20 лет в незарегистрированном браке с актрисой Любовью Толкалиной. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Они развелись в 2017 году, когда Мария Леонова родила от режиссера сына Тимура.  

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