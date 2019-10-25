Кончаловский заинтриговал снимком молодой возлюбленной

Фанаты оценили ее внешность

53-летний режиссер и сценарист Егор Кончаловский показал в Instagram фото своей жены Марии, которая младше его на 18 лет.

Подписчики часто критикуют Кончаловского за то, что он публикует якобы скучные посты. То вид из окна покажет, то пустой бассейн, то деревья с опавшими листьями. Однако многие поклонники ценят эти простые видео-зарисовки и благодарны режиссеру за его умение замечать красоту в повседневных вещах.

25 октября сын легендарного режиссера Андрея Кончаловского выложил фото своей возлюбленной Марии. Она стоит в осеннем лесу, запахнув на груди расстегнутое пальто. Светлые волосы девушки гармонируют с осенним пейзажем за ее спиной. Нечеткий кадр больше похож на картину, чем на фото. "Любимая..." - написал Егор Кончаловский, не посчитав нужным тратить лишние слова.

- Красотка, - отреагировали подписчики.

- Вы любите, и это мне нравится... Вы счастливы, и это главное.

- Дело не во внешней красоте, а во внутренней! По лицу видно, что она хороший человек! Счастья Вам!

- Вам повезло.

- Взгляд теплый, слегка волосы от ветра взбудоражены... осень, красивое фото!

- Как это приятно - смотреть такие трогательные посты от мужчины.

Напомним, что Кончаловский прожил 20 лет в незарегистрированном браке с актрисой Любовью Толкалиной. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Они развелись в 2017 году, когда Мария Леонова родила от режиссера сына Тимура.