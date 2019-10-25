Виталия Кличко заподозрили в госизмене

Дело связано с незаконным строительством в Киеве

Мэру Киева Виталию Кличко грозит уголовное дело по факту незаконной застройки украинской столицы.

В частности, правоохранительные рассмотрят заявления относительно самовольного захвата земель и несанкционированной стройки.

Под статью также попадают двое заместителей Кличко. Дело будет вестись не только по факту злоупотребления властью и хищения, но и по статье о госизмене.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Кличко выхватывает мобильный телефон из рук журналиста, задавшего ему вопрос о нелегальной стройке. Связано ли это с потенциальным уголовным делом, пока непонятно.

Видео: Кличко бросился на журналиста после неудобного вопроса