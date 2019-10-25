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Стала известна судьба задравшего дрессировщика медведя

14:00
  • пятница
  • 25 октября 2019

На арену он больше не выйдет

Напавший на дрессировщика в карельском цирке медведь больше не выйдет на арену. ЧП произошло в городе Олонец. ТВЦ.RU ранее публиковал видео нападения.

Как рассказала администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, с пострадавшим дрессировщиком все в порядке. Ни на что не жалуется и сам медведь, тем не менее, номера с его участие убрали из программа. По словам Мисник, нападение животного на дрессировщика произошло по вине зрителей.

"Когда людям объясняешь, что нужно выключать вспышки, то они упорно это игнорируют. Тем самым они подвергают себя и других людей опасности, не осознавая, что перед ними не домашнее животное и нужно соблюдать правила поведения в цирке", - заявила женщина радио Sputnik, подчеркнув, что это ее личное мнение.

С этим не согласен дрессировщик Руслан Солодюк, который и пострадал от лап медведя. В интервью "Пятому каналу" он рассказал, что косолапый был уже в возрасте и страдал от болей в суставах. В прошлом году его хотели отправить на пенсию, но из-за отсутствия средств для содержания решили оставить на работе. Несколько месяц ему давали специальные лекарства, курс завершился осенью. Из-за вернувшейся болит медведь и напал на дрессировщика.

Инцидент произошел 22 октября. Во время исполнения номера животное напало на дрессировщика. Взбесившегося зверя сначала попытались отогнать ногами, а затем применили электрошокером. При этом вокруг арены не было защитной сетки.

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