Выяснились подробности жуткой истории про упавшего в люк мальчика

Ранее видео, на котором ребенок падает в канализацию, взорвало интернет

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту падения ребёнка в канализационный люк. Видео с места происшествия появилось накануне и буквально взорвало соцсети. Следователи выяснят обстоятельства инцидента, а также почему люк был открыт.

На кадрах видеозаписи видно, как маленький ребенок останавливается на крышке люка, она переворачивается под ним и малыш летит в шахту. Его мать мгновенно бросается на помощь, пытается достать ребёнка, ей помогают прохожие. К счастью, все закончилось благополучно, малыша удалось достать. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Все происходит за считанные секунды, но эти кадры буквально взорвали социальные сети. Конкретного адреса автор записи не указал, пользователи долго не могли определить, где это случилось: называли Набережные Челны, Казань и Санкт-Петербург. Однако вскоре выяснилось, что прокуратура Московского района Петербурга инициировала проверку по факту случившегося.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственным за эксплуатацию люка. По результатам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - сказала старший помощник прокурора города по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.

Как сообщают СМИ, жители этого района отправляли жалобы в городской "Водоканал" - якобы крышка не соответствует диаметру шахты, тогда выяснилось, что люк принадлежит управляющей компании дома. Комментариев от ее представителей нам пока добиться не удалось.

Многие пользователи отмечают, с какой легкостью женщина откидывает в сторону крышку люка - хотя она должна весить не менее 50 килограммов. Кто-то даже усомнился в подлинности видео. Однако в Петербурге в последнее время участились случаи краж чугунных крышек и их иногда заменяют на антивандальные, из других, более легких материалов.

Первые результаты проверки прокуратура Санкт-Петербурга обещает опубликовать уже в понедельник. Тогда станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело - во многом это зависит от состояния ребёнка.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.