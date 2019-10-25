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Центробанк резко снизил ключевую ставку

14:08
  • пятница
  • 25 октября 2019

Это позволило замедление инфляции

Банк России впервые почти за два года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. Теперь этот показатель составляет 6,5%, передает "ТВ Центр".
 
Принять такое решение позволило замедление инфляции, которое происходит быстрее, чем прогнозировалось. Кроме того, на ближайшем совете директоров Центробанк намерен обсудить возможность дальнейшего понижения ставки.

Этот показатель определяет минимальный процент, под который регулятор даёт займы коммерческим банкам. Его ввели чуть более шести лет назад как инструмент денежно-кредитной политики.

Последний раз ЦБ снижал ставку на 50 пунктов в декабре 2017 года. Как и сейчас, тогда это стало неожиданностью для аналитиков, привыкших к более умеренным темпам регулятора.

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