Центробанк резко снизил ключевую ставку

Это позволило замедление инфляции

Банк России впервые почти за два года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. Теперь этот показатель составляет 6,5%, передает "ТВ Центр".



Принять такое решение позволило замедление инфляции, которое происходит быстрее, чем прогнозировалось. Кроме того, на ближайшем совете директоров Центробанк намерен обсудить возможность дальнейшего понижения ставки.

Этот показатель определяет минимальный процент, под который регулятор даёт займы коммерческим банкам. Его ввели чуть более шести лет назад как инструмент денежно-кредитной политики.

Последний раз ЦБ снижал ставку на 50 пунктов в декабре 2017 года. Как и сейчас, тогда это стало неожиданностью для аналитиков, привыкших к более умеренным темпам регулятора.