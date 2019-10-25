Путин поздравил сотрудников ФТС с Днем таможенника

Президент провел встречу с главой ведомства

Владимир Путин в Ново-Огарёве провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным. Президент поздравил главу ведомства и всех сотрудников российской таможни с профессиональным праздником.

Руководитель ФТС доложил главе государства о проделанной за последние месяцы работе, передает "ТВ Центр". С начала года в федеральный бюджет перечислено 4 триллиона и 180 миллиардов рублей. По словам Булавина, в этом году импорт вырос на 15%. Сейчас одной из главных задач ФТС является реформирование таможенных органов. В частности, речь идет о создании специальных центров, где будут принимать электронные декларации на товары, которые ввозят в страну.

"Всего планируется 16 центров по всей Российской Федерации. До реформы было свыше 600 мест таможенного оформления, и все они, как правило, находились в помещениях, которые принадлежали бизнесу. На настоящий момент создано уже 12 таких центров. Как я уже сказал, 65% всего декларационного массива оформляется в этих центрах. В следующем году мы создадим еще четыре центра электронного декларирования", - рассказал Булавин.