Корабли НАТО вошли в грузинский порт

Альянс наведет стабильность в регионе

Два военных корабля НАТО ITS Vesuvio (Италия) и TCG Amasra (Турция) вошли в грузинский порта в Батуми.

Ожидается, что Вашингтон и Тбилиси проведут совместные учения. В них примут участие корабли альянса и береговая охрана Грузии. Прибытие кораблей НАТО должно содействовать миру и стабильности в регионе, заявили ранее в американском посольстве.

Ранее порт Батуми покинул американский ракетный эсминец USS Porter (DDG-78), он пробыл в нем неполных три дня. 3 октября этот же корабль заходил в порт Одессы.