Беременная Костенко высказалась о выкидыше

Поклонники жены Тарасова в ужасе

У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова скоро появится еще один ребенок. Модель, несмотря беременность, ведет активный образ жизни.

Анастасия учится, занимается бизнесом, а также много времени проводит с дочкой Миланой. Костенко буквально не выпускает девочку из рук. Это обеспокоило поклонников модели. Народ заметил, что Настя, которая сейчас находится на 23-й неделе беременности, совсем не бережет свое здоровье.

Милане уже больше года, весит малышка довольно много. По мнению подписчиков, поднятие тяжести может спровоцировать выкидыш. Костенко тут же ответила обеспокоенным фанатам, пишет Eg.Ru.

"На моем сроке уже не выкидыш, а роды. Это дело каждой женщины, брать или не брать на руки. У меня нет никаких угроз, низкого расположения плаценты. Я не чувствую дискомфорта", - заявила модель, отметив, что продолжит и дальше носить дочку на руках.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились зимой 2018 года. У футболиста есть девятилетняя дочка Ангелина от отношений с Оксаной Пономаренко. В браке с Анастасией Костенко у Тарасова родился второй ребенок, малышку супруги назвали Миланой. Кроме того, перед Костенко футболист был женат на Ольге Бузовой.