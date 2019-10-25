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Наргиз шокировала рассказом о выбитой челюсти

14:52
  • пятница
  • 25 октября 2019

Возлюбленный поднял на нее руку

49-летняя певица Наргиз Закирова, которая родила трех детей от троих мужчин, рассказала о насилии в семье. По словам артистки, ее избивал второй муж - Ернур Канайбеков. 
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Наргиз рассказала, что впервые Ернур поднял на нее руку в Казахстане, когда она переехала жить к нему. В тот день певица нашла расческу в квартире и заподозрила возлюбленного в измене. Когда она потребовала объяснений, муж молча толкнул ее в грудь, отчего она упала и ударилась головой о стену. 

В следующий раз Канайбеков ударил Закирову, когда та сходила в парикмахерскую втайне от супруга. Мужчина почувствовал, что от нее пахнет химической завивкой. Он ударил ее в бок и обматерил.  

Однажды домашний тиран и вовсе сломал артистке челюсть. "Я после работы села в такси, доехала практически до дома. Мы идем по тротуарчику. Вдруг абсолютно молча он разворачивается и бьет меня кулаком в челюсть. Я падаю в изгородь, и он начинает меня пинать. К моему счастью, подъехала полицейская машина", - рассказала Наргиз в фильме Ирины Шихман "Бьет - значит бьет".  

Она призналась, что при знакомстве Канайбеков показался ей идеальным мужчиной. Он был красивым, статным и модно одетым. 

Напомним, от Руслана Шарипова певица родила дочь Сабину, от Ернура Канайбекова - сына Ауэля. Певцу Филиппу Бальзано она родила дочь Лейлу. Кстати, именно Канайбеков познакомил Наргиз с Бальзано. Певица до сих поддерживает с итальянцем дружеские отношения, несмотря на развод. 

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