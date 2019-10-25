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"Принц и принцесса": дети Пугачевой в карете развеселили народ

15:23
  • пятница
  • 25 октября 2019

Малыши скрылись от папарацци

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram несколько забавных видео с участием своих детей - шестилетних Гарри и Лизы. 
70-летнюю Пугачеву засняли в объятиях другого мужчины

На первом видео малыши катаются на розовой карете по территории замка в подмосковной деревне Грязь. Гарри рулит и изо всех сил давит на педаль газа, а Лиза визжит. "Мы оторвались", - говорит девочка. "От кого оторвались?" - удивляется Галкин. "От папарацци", - отвечает она, после чего ее брат с криком срывается с места. 

"Жизнь у меня неплохая", - говорит Лиза на втором видео, сделанном в детской комнате. Она сидит на перекладине спортивного комплекса. По словам малышки, ей захотелось немного подвигаться. На третьем ролике близнецы, перебивая друг друга, делятся впечатлениями от посещения водного шоу, где дрессировщик показывал трюки с дельфином. На последних кадрах можно увидеть Лизу, которая вертится перед зеркалом в белой шубке с красными сердечками. "Вот это красотища!" - произносит она. 

"Карета, спортивные будни, немного о жизни, рука в пасти и подарочек от Николая Баскова (карета, кстати, давний подарок от Филиппа Киркорова)", - написал Галкин. 

- Принц и принцесса. 

- Счастливые детки!

- Супер! Сама бы на такой покаталась. 

- Ой Божечки! Какие они у Вас милые и воспитанные. Просто одно умиление. 

- Я фигею от этих детей. 

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