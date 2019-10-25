Как минимизировать вред от сидячей работы

Нельзя заглушать боль таблетками

Врачи назвали простые способы сохранить здоровье при сидячей работе.

Утром перед работой необходимо делать зарядку, а после душа растереть тело махровым полотенцем, чтобы улучшить кровообращение. На работе каждые 30 минут следует делать разминку. Эта мера позволит сохранить осанку и защитить ноги от варикозного расширения вен.

"Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора", - заявила терапевт широкого профиля, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.

В конце рабочего дня можно сходить на массаж спины, однако это скорее дополнение к основным правилам, РИА Новости. Врач также отметила, что не стоит злоупотреблять таблетками. Лучше придерживаться здорового образа жизни.

Ранее британские эксперты наглядно показали, чем опасна сидячая работа. Человек начинает набирать лишний вес, у него нарушается осанка, слабеет зрение, начинаются головные боли, а кожа становится желтой.

Видео: эксперты показали человека после 20 лет работы за компьютером