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Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

15:11
  • пятница
  • 25 октября 2019

По последним данным, погибли семь человек

В войсковой части в Забайкальском крае солдат-срочник, который находился в карауле, устроил стрельбу. Он открыл огонь по сослуживцам. Данные о погибших и пострадавших на данный момент не получили официального подтверждения.

Источник "Интерфакса" сообщает, что "несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы". Источник агентства ТАСС также сообщает о "минимум семи погибших".

По данным СМИ, устроивший стрельбу солдат-срочник обезврежен, он жив.

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