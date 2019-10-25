Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

По последним данным, погибли семь человек

В войсковой части в Забайкальском крае солдат-срочник, который находился в карауле, устроил стрельбу. Он открыл огонь по сослуживцам. Данные о погибших и пострадавших на данный момент не получили официального подтверждения.

Источник "Интерфакса" сообщает, что "несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы". Источник агентства ТАСС также сообщает о "минимум семи погибших".

По данным СМИ, устроивший стрельбу солдат-срочник обезврежен, он жив.