Шойгу разоблачил коварный план Запада в отношении Минска

Белоруссию хотят рассорить с Россией

Масштабная информационная кампания, направленная на раскол отношений России и Белоруссии, развернута на Западе. Оправдание для таких действий традиционное – "российская агрессия", рассказал на совместной коллегии военных ведомств двух стран глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", — заявил российский министр.

Сергей Шойгу подчеркнул, что обстановка на Западном стратегическом направлении остается напряженной. НАТО, не реагируя на предупреждения Москвы, продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Североатлантический альянс размещает у российских и белорусских границ дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения.

Россия вынуждена отвечать, и в этих целях наращивает потенциал своих войск, осуществляет В их плановое перевооружение. Минск и Москва проводят совместные маневры – в частности, "Щит Союза-2019". Шойгу убежден, что сегодня главным для России и Белоруссии должно стать сотрудничество в развитии вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры, передает РИА Новости.