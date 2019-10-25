ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу разоблачил коварный план Запада в отношении Минска

15:26
  • пятница
  • 25 октября 2019

Белоруссию хотят рассорить с Россией

Масштабная информационная кампания, направленная на раскол отношений России и Белоруссии, развернута на Западе. Оправдание для таких действий традиционное – "российская агрессия", рассказал на совместной коллегии военных ведомств двух стран глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим "Силами демократической Сирии"

"Ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", — заявил российский министр.

Сергей Шойгу подчеркнул, что обстановка на Западном стратегическом направлении остается напряженной. НАТО, не реагируя на предупреждения Москвы, продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Североатлантический альянс размещает у российских и белорусских границ дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения.

Россия вынуждена отвечать, и в этих целях наращивает потенциал своих войск, осуществляет В их плановое перевооружение. Минск и Москва проводят совместные маневры – в частности, "Щит Союза-2019". Шойгу убежден, что сегодня главным для России и Белоруссии должно стать сотрудничество в развитии вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры, передает РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Министр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.