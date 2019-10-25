Погибли 8 военных: Минобороны раскрыло подробности стрельбы в Забайкалье

У открывшего огонь солдата-срочника, по предварительным данным, был нервный срыв

Минобороны России подтвердило информацию о стрельбе в Забайкальском крае. Огонь открыл солдат-срочник, который находился в карауле. По данным ведомства, погибли восемь человек, еще двое получили ранения.

"При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", — рассказали в Минобороны.

Устроивший стрельбу военнослужащий задержан. Минобороны сообщает, что солдат мог начать стрелять в сослуживцев из-за нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами и не связан со службой, передает "Интерфакс".

На место инцидента направлена комиссия оборонного ведомства, которая займется выяснением всех обстоятельств случившегося.