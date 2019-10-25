Джоли заговорила о смерти от рака

Звезда предрасположена к онкологическим заболеваниям

44-летняя актриса Анджелина Джоли написала колонку для журнала Time, в которой рассказала о своей борьбе с раком и о необходимости равноправия между мужчинами и женщинами.

Мама и бабушка Анджелины Джоли скончались от рака молочной железы. Первой было 50 лет, второй - 40. Актриса держала мать за руку, когда та проходила химиотерапию. Она никогда не забудет момент, когда лицо мамы побагровело и ей в ужасе пришлось бежать за медсестрой.

После смерти матери Джоли сдала анализы и узнала, что ей грозит рак груди с вероятностью в 87%, а также рак яичников - с вероятностью 50%. Кинозвезда решила удалить молочные железы, яичники и маточные трубы, чтобы избежать страшной болезни. Голливудская актриса не жалеет об операциях, ведь теперь у нее есть шанс дожить до старости в окружении своих любимых детей. Что касается шрамов на теле, то она их не стесняется.

"Люди также спрашивают, как я отношусь к своим шрамам. Я думаю, что наши шрамы напоминают нам о том, что мы пережили. Они - часть того, что делает каждого из нас уникальным. Это разнообразие - одна из прекраснейших вещей в человеческом существовании", - написала Анджелина Джоли.

Джоли часто общается с женщинами, которые столкнулись с раком груди. По ее словам, эффективность их борьбы с болезнью во многом зависит от поддержки со стороны близких. Она также выразила мнение, что зачастую проблемы со здоровьем у женщин возникают из-за стресса.

"Тревога, психологические расстройства, сексуальное насилие и насилие в семье больше затрагивают женщин, чем мужчин. Согласно последним статистическим данным, более половины убитых женщин во всем мире умерли от рук партнера или члена семьи", - отметила Джоли, призвав обратить внимание на положение женщин в современном обществе и покончить с дискриминацией в отношении слабого пола.