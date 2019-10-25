Гроза Арктики: Россия спустила на воду первый боевой ледокол

Полутораметровый лед кораблю не помеха

Боевой корабль ледового класса "Иван Папанин" спущен на воду на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Участвовавший в торжественной церемонии советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков назвал боевой ледокол уникальным.

Водоизмещение нового корабля 8500 тонн, длина - около 100 метров. "Ивану Папанину" не помешает лед толщиной до полутора метров. Боевой корабль вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибром 76 миллиметров. На его борту - пара катеров проекта "Раптор" и морской вертолет Ка-27.

"Иван Папанин" – головной корабль проекта 23550, предназначен для патрульных и поисково-спасательных операций. Ледокол готов выполнять и другие задания – к примеру, работать буксиром, доставлять грузы в труднодоступные районы. "Иван Папанин" способен не только заниматься патрулированием или проводить другие корабли через льды – ледокол может быть задействован в научных исследованиях, сообщают в Минобороны.