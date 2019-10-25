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Гроза Арктики: Россия спустила на воду первый боевой ледокол

16:00
  • пятница
  • 25 октября 2019

Полутораметровый лед кораблю не помеха

Боевой корабль ледового класса "Иван Папанин" спущен на воду на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Участвовавший в торжественной церемонии советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков назвал боевой ледокол уникальным.
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Водоизмещение нового корабля 8500 тонн, длина - около 100 метров. "Ивану Папанину" не помешает лед толщиной до полутора метров. Боевой корабль вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибром 76 миллиметров. На его борту - пара катеров проекта "Раптор" и морской вертолет Ка-27.

"Иван Папанин" – головной корабль проекта 23550, предназначен для патрульных и поисково-спасательных операций. Ледокол готов выполнять и другие задания – к примеру, работать буксиром, доставлять грузы в труднодоступные районы. "Иван Папанин" способен не только заниматься патрулированием или проводить другие корабли через льды – ледокол может быть задействован в научных исследованиях, сообщают в Минобороны.

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Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
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