Принц Гарри пошел против вековых традиций семьи

Меган Маркл, по всей видимости, одобрила поступок мужа

Принц Гарри пренебрег вековыми традициями британской монархии во время мероприятия Виндзорском замке, где запланирована дискуссия, посвященная гендерному неравенству.

Герцог Сассекский не поддержал отечественного производителя и для своего визита выбрал немецкий электромобиль Audi E-Tron. Это главный конкурент британского Jaguar I-Pace, на котором ездят все члены королевской семьи.

За рулем автомобиля был лично принц Гарри, а Меган – на пассажирском сидении спереди, пишет Daily Mail.