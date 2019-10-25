Собянин посетил технопарк "Горизонт"

Москва и дальше будет поддерживать IT-технопарки

Сергей Собянин посетил в пятницу технопарк "Горизонт" и рассказал о развитии столичных технопарков.

"С каждым годом IT-индустрия занимает всё большее место в экономике Москвы. В этой сфере занято порядка 600 тысяч человек – практически каждый десятый работник в городе. И поэтому естественно, что в Москве появляется все больше технопарков, специализирующихся на размещении компаний отрасли информа­ционных технологий. Недавно этот статус получил "Горизонт" – головной офис и основная производственная площадка крупного российского IT-холдинга IBS Group. Мы готовы оказывать поддержку в создании других аналогичных технопарков", – отметил Собянин.

Как сообщили в мэрии Москвы, "Горизонт" получил статус технопарка в июне 2019 года. Он занимает площадь в 1,78 га. В технопарке работает 18 компаний-резидентов. Всего здесь трудятся 1,5 тысячи человек. Средняя заработная плата составляет 194 тысячи рублей в месяц.