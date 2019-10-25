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Зеленский роздал "Слугам народа" более миллиона долларов в конвертах

16:17
  • пятница
  • 25 октября 2019

Деньги получили только послушные депутаты

Искоренить коррупцию в Верховной раде нынешним украинским властям не удастся. По мнению политолога Сергея Маркова, они и сами это поняли – а потому начали выдавать депутатам серую зарплату.
Зеленский страшно разочаровал Украину

По информации российского политолога, в среде депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" росло возмущение тем, что президент Украины Владимир Зеленский запрещает им брать взятки – и, в то же время, держит их на официальной зарплате, ничего сверх положенного не доплачивая.

Чтобы ропот стих, Зеленский и отправил им конверты. "Рядовые депутаты, кто не крупные бизнесмены - по 5 тысяч долларов. Председатели комитетов - примерно по 10 тысяч долларов. Руководители парламента - даже и по 25 тысяч долларов", - написал Марков на своей странице в Facebook.

По словам политолога, распределением денег занимался непосредственно офис президента Украины во главе с Богданом. Деньги получили только те депутаты, кто послушен руководству. То есть, парламентариям, продавшимся олигархам и получающим от них деньги, Зеленский ничего не дал.

По непроверенным данным, которые приводит Марков, "Слуги народа" получили в общей сложности почти 1,6 миллиона долларов. Станет ли выплата ежемесячной, или же конверты будут выдаваться раз в квартал – пока неясно.

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