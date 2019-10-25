В Татарстане идущей по улице женщине вкололи наркотик

Злоумышленник задержан

В республике Татарстан неизвестный мужчина вколол проходившей по улице женщине наркотическое вещество. 39-летний злоумышленник подкрался к потерпевшей сзади и сделал укол в ногу.

Женщину обследовали медики, и нашли у нее признаки употребления наркотиков. Виновника инцидента задержали, свой поступок объяснить следователям он так и не смог, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по республике.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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