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В Татарстане идущей по улице женщине вкололи наркотик

16:20
  • пятница
  • 25 октября 2019

Злоумышленник задержан

В республике Татарстан неизвестный мужчина вколол проходившей по улице женщине наркотическое вещество. 39-летний злоумышленник подкрался к потерпевшей сзади и сделал укол в ногу.
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Женщину обследовали медики, и нашли у нее признаки употребления наркотиков. Виновника инцидента задержали,  свой поступок объяснить следователям он так и не смог, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по республике.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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