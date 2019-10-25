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"Маленькая Грета": в честь экоактивистки Тунберг назвали жука

16:41
  • пятница
  • 25 октября 2019

Вид только что описан британскими энтомологами

Именем шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг назвали самого маленького жука. Вид только что описан британскими энтомологами, и они решили таким образом увековечить заслуги девочки.
Кто стоит за Гретой Тунберг?

"Новый вид относится к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae). Несмотря на то, что подобные жуки распространены повсеместно, они довольно плохо изучены из-за своих крохотных размеров. Научный сотрудник Майкл Дарби решил отметить заслуги Греты Тунберг, назвав в ее честь новый вид жучка", - говорится в сообщении Лондонского музея естественной истории.

Жучки Nelloptodes gretae - насекомые бледно-желтого окраса, длиной около 0,79 миллиметра. У них нет глаз и крыльев. "Я знаю, что ты никогда не бываешь слишком мал, чтобы что-то изменить", - объяснил свое решение ученый.

О Грете Тунберг заговорили в 2018 году, когда девочка вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту и требовать от властей жестких мер в борьбе с изменением климата. Она приобрела множество последователей, а недавно выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

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