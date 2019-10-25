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Убийца восьмимесячной белорусской девочки приговорен к расстрелу

17:07
  • пятница
  • 25 октября 2019

Соучастница проведет за решеткой 25 лет

Суд в белорусском Бресте вынес смертный приговор убийце восьмимесячной девочки. Мать погибшего ребенка проведет за решеткой 25 лет.
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Труп девочки обнаружил в октябре прошлого года в Лунинце Брестской области 28-летний отец ребенка. В жестоком убийстве  обвинили 25-летнюю мать и ее 47-летнего приятеля. Оба во время задержания были  в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Белоруссия – единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. Однако в отношении женщин смертные приговоры не выносятся. Как рассказала помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич, женщина осуждена по статье 139 уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц). Она проведет 25 лет в исправительной колонии общего режима. Мужчина, осужденный по этой же статье, приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.

Белоруссия проводила референдум об отмене смертной казни в 1996 году. Однако около 80% участников голосования высказались против, напоминает РИА Новости.

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