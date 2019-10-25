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Похититель банковских данных продал их за 40 тысяч рублей

16:58
  • пятница
  • 25 октября 2019

Решается вопрос об аресте мужчины

Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций Антон Бутурлакин получил в качестве вознаграждения за свою деятельность 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пятницу на заседании суда в Волгограде.

Как рассказал представитель следствия, Бутурлакин "из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через интернет третьим лицам указанных сведений", передает ТАСС.

О задержании подозреваемого в преступлении стало известно накануне. Спецоперация проходила в Волгограде. По данным полиции, мужчина работал в компании "Национальная служба взыскания" и действовал под псевдонимом "Антон 2131".

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