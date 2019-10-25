СКР назвал имя расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Появились подробности инцидента

Трагедия произошла в пятницу в Забайкальском крае. Солдат одной из воинских частей открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое ранены. Сам стрелявший задержан.

Это произошло на военной ремонтно-технической базе, расположенной в посёлке Горный, примерно в 70 километрах от Читы. В седьмом часу вечера по местному времени при смене караула вооружённый боец начал стрелять. Среди 8 погибших - два офицера, один контрактник и пять бойцов срочной службы. В госпиталь доставили двоих раненых. Они в тяжёлом состоянии, но их жизнь вне опасности. Решается вопрос об отправке пострадавших на лечение в Москву.

Следственный комитет назвал имя стрелявшего. Это солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. Он прослужил 4 месяца. По предварительным данным, причиной нападения стал нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами и не связанный со службой.

Солдата отправят на комплексную психиатрическую экспертизу. Дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц". В Забайкальский край вылетела специальная комиссия Министерства обороны во главе с заместителем главы ведомства Андреем Картаполовым.