Собянин обещал поддержать IT-технопарки

Мэр Москвы посетил технопарк "Горизонт"

Власти Москвы продолжат поддерживать развитие технопарков, в том числе работающих в области информационных технологий. Объем выручки столичной IT отрасли, в которой работает каждый десятый москвич, в этом году составит около четырех триллионов рублей. Об этом заявил в пятницу Сергей Собянин, посещая технопарк "Горизонт". Мэр познакомился с работой цифровой системы подбора персонала, благодаря которой производительность труда в крупных сетевых компаниях увеличивается в разы.

Современное офисное здание - технопарк "Горизонт" - стал участником программы городской поддержки бизнеса в середине лета. Именно тогда в этих помещениях расположилось одно из ключевых подразделений крупного российского разработчика цифровых платформ, передает "ТВ Центр".

"Мы оказываем услуги по управлению персоналом. Мы их оказываем в формате аутсорсинга, это когда мы забираем процесс управления персоналом на свою сторону и являемся поставщиками услуг, как для компаний, так и для сотрудников компаний, либо в нашем случае — для будущих сотрудников компаний, для кандидатов", - рассказал директор по работе с ключевыми клиентами дивизиона HR-сервисов компании резидента Илья Товбин.

Электронная система набора персонала для крупных компаний позволяет намного быстрее искать подходящих специалистов. В отличие от привычных отделов по подбору персонала, аутсорсинговый метод позволяет выполнять заказы крупных компаний, и нанимать до 5 тысяч специалистов в неделю. Компания является крупнейшим, но не единственным арендатором помещений на территории технопарка.

"Для нас, конечно, очень важно быть резидентом технопарка, тем более якорным резидентом одного из технопарков Москвы. Что для нас очень важно, у нас появляются дополнительные средства для создания новых продуктов, новых сервисов, которые мы можем предлагать нашим заказчикам", - отметила генеральный директор компании IBS Светлана Баланова.

Принцип программы, стимулирующей развитие столичного бизнеса, прост. От города - поддержка в виде льгот, а взамен - рабочие места, улучшение бизнес-климата и, конечно, как следствие - общий рост финансового сектора. В столице по итогам последних лет наиболее динамичной отраслью оказался IT сектор.

"В целом IT-отрасль, должен сказать, с каждым годом набирает обороты и значение для жизни города. В этом году уже объем этой отрасли составит около 4 триллионов рублей в год. То есть уже такие "космические" цифры. Каждый десятый в Москве работающий работает в IT-отрасли, не обязательно в IT-компаниях, но по этому направлению в других компаниях, промышленности, финансовых секторах, медиа и так далее", - сказал Собянин.

Программа поддержки со стороны города - это льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество. Для компаний - резидентов таких технопарков также действуют пониженные арендные ставки. В результате по сравнению с обычным режимом общая налоговая нагрузка для таких компаний ниже почти на четверть. На сегодняшний день в столице действуют уже 36 технопарков, в которых трудятся почти 60 тысяч человек.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".