Немецкие депутаты потребовали вывести войска США из Германии

Их присутствие портит отношения Берлина с Москвой

Берлин должен отменить договор с Вашингтоном о пребывании американских вооруженных сил в Германии. С таким призывом выступили в Бундестаге депутаты от партии "Левые", передает "ТВ Центр".

Сейчас в стране находятся почти 35 тысяч солдат из США. Парламентарии подчеркнули, что их присутствие ведёт к наращиванию напряжённости в отношениях с Москвой. Кроме того, пребывание американских военнослужащих в ФРГ и их постоянная передислокация с одной базы на другую - это нарушение "Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии". Он ещё известен, как "Договор 2+4".

Документ, подписанный в 1990 году, исключает возможность размещения и развертывания на территории бывшей ГДР иностранных войск и ядерного оружия.