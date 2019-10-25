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Немецкие депутаты потребовали вывести войска США из Германии

18:18
  • пятница
  • 25 октября 2019

Их присутствие портит отношения Берлина с Москвой

Берлин должен отменить договор с Вашингтоном о пребывании американских вооруженных сил в Германии. С таким призывом выступили в Бундестаге депутаты от партии "Левые", передает "ТВ Центр".

Сейчас в стране находятся почти 35 тысяч солдат из США. Парламентарии подчеркнули, что их присутствие ведёт к наращиванию напряжённости в отношениях с Москвой. Кроме того, пребывание американских военнослужащих в ФРГ и их постоянная передислокация с одной базы на другую - это нарушение "Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии". Он ещё известен, как "Договор 2+4".

Документ, подписанный в 1990 году, исключает возможность размещения и развертывания на территории бывшей ГДР иностранных войск и ядерного оружия.

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