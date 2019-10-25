Упорхнувшей в Иран российской орлице простят долги за роуминг

Ветреная птица едва не разорила орнитолог

Ученые бьют тревогу – исследование на грани провала. Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников снабдила в этом году пятерых птиц GPS-датчиками, чтобы отслеживать их перемещения. Но орлы сбежали за границу и начали оттуда присылать дорогостоящие сообщения.

"Пошли смс, видим же локацию — она из Ирана передает. Там тысяч по 7 в день списывалось", - жалуется орнитолог Елена Шнайдер.

Трекеры используют для отслеживания передвижения пернатых. В устройство встроены обычные сим-карты. Исследователи предполагали, что орлы зимуют в России и Казахстане. Но что-то пошло не так. Несколько птиц, словно, сговорившись, отклонились от привычного маршрута и улетели зимовать туда, где стоимость смс намного дороже — в тёплые заграничные курорты. Так, например, орлица Мин свой отпуск решила провести в Иране. И пламенные приветы передавала оттуда. Каждый стоил ученым 50 рублей. В итоге, средства, заложенные в бюджет исследования, закончились. Вместо 12 месяцев - за 9. На карте в режиме реального времени можно следить за перемещением всех птиц. Тут есть и та самая Мин – она выделена красным цветом. Сейчас отдыхает в Саудовской Аравии. Другие пернатые продолжают путешествие по Ирану. Чтобы абонентов не заблокировали, ученым ничего не оставалось, как запустить в соцсетях акцию по сбору средств "Закинь орлу на мобилку!".

"Эта помощь нам сейчас реально очень нужна. Поскольку Мин уже исчерпала общий орлиный кредит, а траты еще предстоят нешуточные. Мы не можем позволить орлам прекратить вещание – это очень важное исследование с интересными результатами", - говорят ученые.

Неравнодушные россияне так вдохновились идеей, что тут же начали пополнять баланс птичьих сим-карт. Ученые за пару дней собрали уже 200 тысяч. И покрыли минус на орлиных счетах.

В компании сотовой связи также заявили, что спишут долги. И, возможно, даже разработают для пернатых путешественников свой специальный тариф, чтобы учёные больше не выбивались из бюджета.

Елена Макарова, Елена Колмычок. "ТВ Центр".