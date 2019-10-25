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Победительницу легкоатлетических соревнований дисквалифицировали за бег в хиджабе

17:45
  • пятница
  • 25 октября 2019

Спортсменка не получила специального разрешения на экипировку

Только после победного финиша американская бегунья Александрия Абукарам узнала, что ее дисквалифицировали. По правилам школьных соревнований, в которых участвовала 16-летняя спортсменка, ей нужно было получить специальное разрешение на выступление в хиджабе.
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В итоге судьи решили, что американка, успешно пробежавшая дистанцию 5 километров, нарушила правила экипировки. "Это похоже на худший кошмар: соревноваться, а потом выяснить, что тебя дисквалифицировали из-за того, что ты любишь. Почему ты должен жертвовать своей религией и частью себя ради бега или любого другого увлечения?", - возмущается Абукарам в эфире CNN.

Александрия, по данным СМИ, участвует в соревнованиях на протяжении 2 лет, однако пока никто ей не говорил, что бегать в хиджабе – против правил. Однако теперь в спортивной ассоциации школ Огайо заявили, что для участия в соревнованиях с религиозными головными уборами требуется специальное разрешение.

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