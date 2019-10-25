Коридор безнаказанности стал уже: как в России борются с экономическими преступлениями

Для нецивилизованного бизнеса климат ухудшается

Прагматичная политика доброжелательного отношения к бизнесу вообще и инвесторам в частности некоторыми воспринимается как право добывать деньги любыми способами, не думая ни о ком и ни о чем. Воровать миллиардами, а потом отбывать с ними на заранее обустроенные уютные запасные аэродромы. И что еще хуже - по факту вообще не контролировать реальную ситуацию на местах.

Последние несколько лет с женой и ребенком он жил в Майами, в престижном районе Санни Айлс на берегу Атлантического океана. Местная пресса сообщает детали - квартира Ахмеда Билалова расположена на Collins Avenue. Здесь в основном небоскребы, с видами на пляж и бирюзовую воду. Здесь бывшего подрядчика сочинской Олимпиады и задержали, передает "ТВ Центр".

В 2013-м году Ахмед Билалов возглавлял компанию "Курорты Северного Кавказа", которая занималась строительством объектов для Олимпиады. Но сроки сдачи были сорваны, а стоимость при этом постоянно росла. В компании прошли обыски. В целом сумма, к расходованию которой возникли вопросы, составила около пяти миллиардов рублей. Было возбуждено уголовное дело, но Билалов в этот момент просто купил билет на самолёт и улетел - сначала в Европу, а затем в США.

Мысль о возможности "соскочить" в опасный момент, очевидно, держит в голове каждый так называемый бизнесмен, который зарабатывает в России, нарушая закон. Считает, что здесь, как и в 90-х, или наворовать - а затем за границей жить полной и яркой жизнью. К примеру, министр Михаил Абызов покинул свой пост в мае 2018-го и с тех пор его чаще его видели в Италии и Англии, где имел недвижимость. Но в марте 2019-го он заехал в Москву, где его и задержали, а в этот четверг продлили срок задержания по стражей. Его подозревают в хищении четырёх миллиардов рублей.

Активы бывшего министра на 27 миллиардов рублей заморожены. Заведено новое уголовное дело о незаконном предпринимательстве и еще одно - об отмывании 30 миллиардов рублей. Подобных историй немало, потому что коридор безнаказанности становится всё уже. В июне бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Бывшего сенатора и предпринимателя Рауфа Арашукова подозревают в причастии к убийствам двоих людей и хищениях газа на сумму в 30 миллиардов рублей. В особо крупном мошенничестве обвиняются братья Магомедовы, следствие сейчас продолжается. Часто при резонансных делах слышатся заявления, что всё это - политические преследования. Но ведь по сути это попытка выйти сухим из воды, чтобы на западе выглядеть не преступником, а как минимум оппозиционером. Таких там любят. И вот уже немецкий Die Welt выходит с заголовком об открытии не чего-нибудь а охоты на беглых российских олигархов. Главный вывод - вести бизнес в России опасно.

Но этот материал больше рассчитан на эмоции, а факты говорят о другом. 24 октября был опубликован очередной рейтинг Всемирного банка о том, в каких странах проще всего "делать бизнес". Россия на 28-м месте из 190. Всего десять лет назад мы были на 120 строчке. А теперь обогнали Японию, Китай, Францию и Швейцарию. Вот что на этой неделе о России пишет американский Forbes:

"Санкции в отношении ведущих российских компаний, а также непрерывный поток антироссийской риторики в заголовках газет в США не смогли удержать американских инвесторов от вливания миллиардов долларов в московский фондовый рынок. Более половины иностранного капитала, вложенного в акции российских компаний, приходится на североамериканских инвесторов во главе с компаниями с Уолл-стрит".

Ещё один показатель - количество топ-менеджеров крупнейших иностранных компаний, которые сидят вот за этим столом. Премьер Дмитрий Медведев провел очередное заседание Консультационного совета по иностранным инвестициям. Примерная капитализация участников составляет два триллиона долларов.

"В 1994 году, когда совет был придуман и начал работать, объём инвестиций составлял около 700 млн долларов. Сейчас у нас ежегодный приток инвестиций измеряется миллиардами. За последние пять лет – период как раз непростой – объём инвестиций увеличился приблизительно на 50%. Что называется, почувствуйте разницу и зависимость между различными формами давления и инвестированием", - сказал Медведев.

То есть пока одни люди жалуются на то, как сложно вести бизнес в России, другие работают и зарабатывают. Еще один маркер - взрывной рост в российском сегменте интернета контента, где рассказывается о том, как правильно нужно вести бизнес и показываются реальные истории успешных современных предпринимателей. Такие ролики набирают миллионы просмотров и подают пример молодым инициативным людям. Уже выросло поколение бизнесменов, которое не помнит 90-ые и привыкли вести дело честно. А тот, кто не привык и из страны сбежал, вряд ли вернётся, даже если ему пообещать амнистию капитала.

Для нецивилизованного бизнеса климат действительно ухудшается. Причем штормит даже тихие гавани. К примеру, Франция выдала России бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, объективно разобравшись, что на родине его заслуженно обвиняют в мошенничестве на 14 миллиардов рублей. И ведь это один из самых известных случаев - все больше фактов говорит о том, что воровать вагонами в России теперь опасно. Для тех, кто любил поговорку - "налоги и долги платят идиоты", пора вспомнить и еще одну - о суме и о тюрьме.

Пётр Вершинин, "В центре событий", "ТВ Центр".