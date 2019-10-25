Зачем Украине закон о доносе на коррупционеров

Его можно использовать как во благо, так и во вред

Украине, принявшей закон об обличителях коррупции, есть куда стремиться - там за донос на возможного вора гражданин получит лишь 10 процентов от награбленного, но не более 12 с половиной миллионов гривен, это примерно 30 миллионов рублей. Впрочем, и 10 процентов, пусть и не от всего имущества, очевидно, хватит, чтобы органы захлебнулись в потоке сообщений о потенциальных коррупционерах.

Закон под номером 1010 украинские депутаты костерили на чем свет стоит. Однако это сотрясание воздуха в стенах парламента вряд ли могло хоть на что-то повлиять. Во-первых, у Зеленского там абсолютное большинство. Во-вторых, документ, вводящий премии за доносы на коррупционеров, был в списке предвыборных обещаний. А с их выполнением у президента пока не очень. Так что его оппоненты в данной ситуации могли хоть обкричаться.

В команде Зеленского, вероятно, считают доносительство все же полезной функцией в обществе. Тимофей Милованов, ставший при нынешних властях министром экономики, говорил об этом открыто еще в 2015-м году:

"Это правила игры. Если на вас написали донос - значит, вы проиграли. Вы должны быть лучше, вы должны написать быстрее на вашего противника и оппонента. То есть, суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете того человека первым".

И вот эту модель Зеленский пытается сейчас внедрить на Украине, предлагая украинцам возможность подзаработать. Смысл данной схемы вполне себе прост. Донёс на коррупционера - получи законный процент.

"Это же по сути прекрасный бизнес. Узнал о преступлении. Отправил сообщение о преступлении. Помог вернуть или предотвратить украсть - будьте любезны заплатить 10 процентов. Я считаю, что его даже можно обозначить и назвать - "сталинская премия", - говорит депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Впрочем, прилагательное "сталинская" в данной ситуации применимо, скорее, не к названию премии за донос, потому как при Сталине за это никому не платили, а скорее, к самой системе, которую пытается законодательно внедрить Зеленский. И после слов "слуг народа" понятно, кто же написал 4 миллиона доносов – причем, в случае СССР, исключительно по велению души. Особенно забавно это выглядит в стране, которая с таким рвением избавлялась от всего советского. Причем, советского со знаком плюс. А вот то, что с жирным знаком минус, там, наоборот, решили взять на вооружение.

К слову сказать, многие на Украине и сейчас пишут доносы. Но только не на тех, кто замешан в коррупции. А на тех, кто придерживается иной точки зрения. И, например, заявляет, что на Донбассе идет гражданская война. Или что в 2014-м году на Украине произошел государственный переворот. Таких быстро записывают во враги народа, сообщая куда следует. Ну или вывешивая их личные данные в открытом доступе. И при новой власти эта ситуация ничуть не улучшилась.

Но тут, конечно, есть нюансы. Платить украинские власти за донос на коррупционера собираются не всем. Во-первы,х это должен быть не аноним. Во-вторых, сумма взятки или хищения из госказны, о котором сообщит добропорядочный гражданин, должна составлять минимум десять миллионов гривен. То есть теоретически стукачество на врачей из поликлиник или мелких чиновников из райадминистраций оплачиваться не будет. А в эффективность этих мер в борьбе с теми, кто берёт по-крупному, мало кто вообще верит.

"У меня очень большие сомнения в том, что он будет работать. Поскольку есть такое понятие, как круговая порука, которую ни одним законом, принятым, скажем, по шаблонам наших внешних партнеров, разорвать невозможно. У нас восемь институций, государственных институций, содержащихся за бюджетные деньги, задача которых бороться с коррупцией. И при этом вот эта гора, она год из года рождает мышь", - рассуждает политконсультант Андрей Золотарёв.

А ведь все эти НАБУ, ГБР, Агентство по поиску активов, Высший антикоррупционный суд, собственно, и были созданы, чтобы окончательно и бесповоротно победить коррупцию на Украине. Но как-то не вышло. На той же Львовщине как возили контрабанду через границу, так и возят, платя пограничникам мзду. На Ровенщине как мыли янтарь, так и моют, не боясь ни властей, ни полиции. Ну или вот еще пример.

"Если кому-то сегодня не хватает информации, то я готов сегодня рассказать. Да идите, сажайте Свинурчуков, Порошенков, которые грабили нашу страну. Почему они остаются безнаказанными?" – говорит депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Вот вам первый донос, причем, почти всеукраинский. Проверяйте. Судите. Сажайте. Но новые власти почему-то не проявляют особого рвения. А борьба с коррупцией и при них продолжает напоминать, как говорят на Украине, "Рыбалку на канале Дискавери". Поймали, показали, отпустили. Ради пиара, говорят эксперты, затеяна и вся эта шумиха с законом "об обличителях коррупции". Впрочем, кое-какой действенный смысл в этой норме все же заложен.

"Это инструмент и его можно использовать как во благо, так и во вред. Поэтому закон об осведомителях может быть легко использован для сведения, как политических счетов, так и рейдерских захватов. То есть тут одно другого не исключает", - рассуждает Андрей Золотарёв.

А это открывает широкие возможности для крупных бизнесменов. И для силовиков, которые согласно закону, смогут с помощью доносов легализовывать полученные незаконным путем улики, а на деле и рейдерским путем захватывать понравившиеся предприятия. И все это вряд ли поспособствует победе над коррупцией, борьба с которой на Украине в очередной раз превращается в бессмысленный фарс.

Александр Панюшкин, "В центре событий", "ТВ Центр".