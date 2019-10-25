Бутину освободили из тюрьмы и передали миграционной службе США

Россиянка ожидает депортацию

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США, вышла из тюрьмы и уже передана в иммиграционную службу для депортации. Ожидается, что в Москву она прилетит в субботу, передает "ТВ Центр".

Бутина была арестована в июле прошлого года под надуманным предлогом. Минюст США предъявил ей обвинение в том, что, находясь на территории страны по студенческой визе, она якобы вела незаконную деятельность в интересах России.

Проведя почти полгода в заключении, россиянка пошла на сделку с прокуратурой и признала вину в нарушении закона США об иноагентах. Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. После депортации она в течение 10 лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.