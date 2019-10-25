За бутылку: проезд в метро можно будет оплатить тарой из-под напитков

Минтранс прорабатывает вопрос об установке оборудования

Проезд в метро скоро можно будет оплатить бонусами, полученными за сданные бутылки. Минтранс России прорабатывает вопрос об установке фандоматов совместно с властями российских городов, где есть метрополитен.

Летом 2019 года эксперты рекомендовали установить фандоматы по сбору бутылок в общественных местах – в частности, у входов в метро, на стадионах и в вузах. Речь идет о специальных автоматах, которые принимают бутылки и банки из-под напитков для последующей переработки.

Минтранс России работает над этим вопросом совместно с Минприроды, Роспотребнадзором и ОАО "РЖД". Уже нашлась компания, которая готова установить фандоматы и заняться сбором тары, передает РИА Новости.