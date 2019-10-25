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Маркл позаимствовала наряд у испанской королевы

18:45
  • пятница
  • 25 октября 2019

Меган поддержала любовь мужа к немецким брендам

Герцогу и герцогине Сассекским удалось удивить организаторов и гостей саммита One Young World, который прошел в Виндзорском замке. Меган Маркл прибыла вместе с супругом на немецком электромобиле Audi E-Tron. Журналисты сразу назвали подобную демонстрацию непатриотичной: ведь это главный конкурент британского Jaguar I-Pace, на котором ездят все члены королевской семьи.
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Супруга поддержала принца Гарри в его любви к немецким брендам. 38-летняя герцогиня Сассекская прибыла на дискуссию о гендерном равенстве в бордовой кожаной юбке от Hugo Boss. Верх – такого же тона джемпер с v-образным декольте, на ногах - малиновые туфли-лодочки.

Репортер Daily Mail заметил, что днем ранее в точно такой же юбке королева Испании Летиция появилась в Южной Корее. Журналисты вспомнили, что это не первый случай, когда высокопоставленные дамы появляются в одинаковых нарядах. Недавно испанку обвинили в подражании Меган Маркл - в Мозамбике она надела джинсовое платье Carolina Herrera – такое же, как у герцогини Сассекской.

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