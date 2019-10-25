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Самолет "Победы" не смог взлететь из-за попадания птицы в двигатель

18:38
  • пятница
  • 25 октября 2019

Борт заменят на резервный

Во "Внуково" прерван взлет рейса авиакомпании "Победа" из-за того, что во время разбега в левый двигатель воздушного судна попала птица. Лайнер должен был лететь в Братиславу.

"Командир "Победы" оперативно принял решение о возврате на место стоянки и замене на резервный борт", - сообщил ТАСС источник, близкий к обслуживающей компании Внуково - UTG.

Этим летом Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку возле аэропорта "Жуковский" в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы.

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