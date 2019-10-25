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"Агрессивный сатанист": Роскомнадзор завершил экспертизу творений Крида

19:34
  • пятница
  • 25 октября 2019

Музыку рэпера признали опасной для детей

Музыка Егора Крида представляет опасность для развития детей и подростков. Она провоцирует представителей подрастающего поколения на "проституированное поведение". К такому выводу пришли эксперты Роскомнадзора, изучившие творения рэпера.
Криду – бой: концерт рэпера в Тюмени под угрозой срыва

По мнению специалистов, песни Крида погружают несовершеннолетних в стрессовое состояние и блокируют развитие интеллекта.

"Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян", — говорится в заключении экспертов, опубликованном на сайте ведомства. Рекомендуется изменить возрастную маркировку мероприятий с участием музыканта на "18+".

Напомним, не так давно родительский комитет в Тюмени пытался бойкотировать концерт артиста в городе. Призыв со слоганом "Кто пойдет на Крида – тот петух" был опубликован на сайте организации. Еще раньше боец ММА Хабиб Нурмагомедов резко высказался в адрес Крида и Тимати, концерт Егора в Дагестане пришлось отменить.

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