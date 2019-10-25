Зеленский придумал жестокое наказание для депутатов Рады

Закон уже подписан

Депутаты Верховной рады, прогуливающие заседания, лишатся материальной компенсации. Закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские парламентарии от нового закона не в восторге. В начале сентября они даже направили президентский законопроект на экспертизу в Конституционный суд. Однако позже Рада все же приняла закон, его поддержали 265 депутатов.

В пояснительной записке к закону подчеркивается, что теперь депутату украинской Рады вменяется в обязанность "присутствие и личное участие в пленарных заседаниях парламента Украины и его органов, а также в голосовании".

Для стимулирования активности народных избранников предлагается лишать их материальных компенсаций. Наказание применят, если депутат пропустил более 30% пленарных заседаний на протяжении календарного месяца - или более 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.