Овечкин побил рекорд НХЛ

Этого никому не удавалось на протяжении 15 лет

Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги. Предыдущее достижение американца Бретта Халла никто не мог превзойти с 2004 года.

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" во встрече с "Эдмонтон Ойлерз" отметился дублем. В итоге Ови стал рекордсменом НХЛ по голам в большинстве в выездных матчах – вторую шайбу он забил, когда команды играли в неравных составах. Таким образом, на счету россиянина уже 125 голов на выезде в большинстве – тогда как у Бретта Халла было 124.

Первая шайба тоже стала знаменательной – хотя и не столь значимой для Овечкина. Российский нападающий поразил ворота соперника в играх НХЛ в 666-й раз. В нынешнем сезоне у Александра Овечкина пока 14 очков (9+5) в 12 матчах регулярного чемпионата. В последней игре с "Эдмонтоном" "Вашингтон" уступил в овертайме – 4:3, пишет "Чемпионат".