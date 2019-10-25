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Овечкин побил рекорд НХЛ

20:36
  • пятница
  • 25 октября 2019

Этого никому не удавалось на протяжении 15 лет

Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги. Предыдущее достижение американца Бретта Халла никто не мог превзойти с 2004 года.
Овечкин до икоты напугал вратаря соперника

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" во встрече с "Эдмонтон Ойлерз" отметился дублем. В итоге Ови стал рекордсменом НХЛ по голам в большинстве в выездных матчах – вторую шайбу он забил, когда команды играли в неравных составах. Таким образом, на счету россиянина уже 125 голов на выезде в большинстве – тогда как у Бретта Халла было 124.

Первая шайба тоже стала знаменательной – хотя и не столь значимой для Овечкина. Российский нападающий поразил ворота соперника в играх НХЛ в 666-й раз. В нынешнем сезоне у Александра Овечкина пока 14 очков (9+5) в 12 матчах регулярного чемпионата. В последней игре с "Эдмонтоном" "Вашингтон" уступил в овертайме – 4:3, пишет "Чемпионат".

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