Зеленского умоляют избавить Киев от Кличко

Письмо подписали депутаты горсовета

Депутаты Киевского горсовета просят президента Украины уволить мэра украинской столицы Виталия Кличко с его второй должности - главы Киевской городской госадминистрации. Кроме того, по их мнению, необходимо назначить внеочередные выборы в горсовет.

В письме, направленном президенту Владимиру Зеленскому, а также премьеру и спикеру Верховной рады, содержится просьба принять меры "относительно ликвидации коррупционного консенсуса в управлении столицей Украины". Текст открытого письма опубликован депутатом горсовета Сергеем Гусовским в Facebook.

Премьер Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что кабмин обратился в офис президента с представлением на увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. По украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. А вот главу КГГА назначает и увольняет президент - по представлению правительства.

Сам же Кличко тем временем готовится к очередным местным выборам на Украине, которые запланированы на осень 2020 года. Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Кличко уже успел заявить о намерении в них участвовать – при этом он лично намерен бороться за пост мэра.