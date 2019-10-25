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Задержан четвертый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе

21:35
  • пятница
  • 25 октября 2019

Мужчина обвиняется в незаконной перевозке людей

В деле о гибели 39 человек, найденных в грузовике в городе Грейс британского графства Эссекс, появился четвертый подозреваемый. В полиции заявляют, что ее сотрудники работают круглосуточно.
Найденные в Англии "замороженные трупы" оказались гражданами Китая

25 октября стражи порядка уже сообщали о том, что по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве задержаны 38-летний мужчина и 38-летняя женщина, жители города Уоррингтон. Сразу после страшной находки 23-го числа был задержан 25-летний водитель грузовика.

"48-летний мужчина из Северной Ирландии был задержан сегодня в аэропорту Стэнстед по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве", - заявила заместитель главы полицейской службы Пиппа Миллз.

Как сообщал ТВЦ.RU, утром 23 октября полиция графства Эссекс обнаружила грузовик, в прицепе которого находились тела 39 погибших. Автомобиль, как выяснилось, прибыл в Великобританию через портовый город Холихэд, куда приходят паромы с острова Ирландия. Установлено, что погибшие – граждане Китая.

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