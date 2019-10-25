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Российские поезда останутся без плацкартов

21:59
  • пятница
  • 25 октября 2019

Вводятся новые классы обслуживания

Название "плацкарт" скоро выйдет из употребления. Гендиректор "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" - Петр Иванов сообщил, что для пассажиров дальнего следования вводятся новые классы обслуживания.
Цены на билеты в плацкарт резко выросли

Как сообщается, клиентам предложат на выбор - бизнес, комфорт или эконом. Временно будет существовать также опция "эконом-бюджет" - это старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. Этот низкий класс продержится до тех пор, пока все такие вагоны не выведут из эксплуатации.

Это еще не все нововведения. Поезда будут разделены на "дневной экспресс", "ночной поезд", "традиционный поезд" и "туристический поезд". "В 2020 году запускаем. Не с 1 января, но в январе точно постараемся", — сообщил Петр Иванов. Он добавил, что поначалу компания сохранит старые названия "купе" и "плацкарт" - так как эти слова фигурируют во многих документах. На адаптацию маркетинговой политики, по словам гендиректора ФПК, уйдет некоторое время, передает РИА Новости.

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