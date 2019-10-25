Появились подробности расстрела военных в Забайкалье

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Забайкальском крае в пятницу днем военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района, при смене караула открыл огонь по сослуживцам из табельного оружия, передает "ТВ Центр".

Погибли два офицера и шестеро срочников и контрактников. Двое ранены, по данным Минобороны, угрозы жизни нет, но один в тяжелом состоянии. Стрелявший, 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, задержан на месте происшествия, сейчас с ним работают следователи.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место трагедии вылетела ведомственная комиссия во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Проверку обстоятельств, приведших к убийству, начала и военная прокуратура. На месте будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Будет проверена и организация несения караульной службы.

По данным Министерства обороны, причиной стрельбы стал нервный срыв у Шамсутдинова, вызванный "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы".