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Появились подробности расстрела военных в Забайкалье

22:13
  • пятница
  • 25 октября 2019

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Забайкальском крае в пятницу днем военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района, при смене караула открыл огонь по сослуживцам из табельного оружия, передает "ТВ Центр".

Погибли два офицера и шестеро срочников и контрактников. Двое ранены, по данным Минобороны, угрозы жизни нет, но один в тяжелом состоянии. Стрелявший, 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, задержан на месте происшествия, сейчас с ним работают следователи.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место трагедии вылетела ведомственная комиссия во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Проверку обстоятельств, приведших к убийству, начала и военная прокуратура. На месте будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Будет проверена и организация несения караульной службы.

По данным Министерства обороны, причиной стрельбы стал нервный срыв у Шамсутдинова, вызванный "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы".

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Устроивший стрельбу на военной базе Рамиль Шамсутдинов
Устроивший стрельбу на военной базе Рамиль Шамсутдинов
Полиция на месте стрельбы на военной базе в Забайкалье
Полиция на месте стрельбы на военной базе в Забайкалье
КПП военной базы в Забайкалье, где произошла стрельба
КПП военной базы в Забайкалье, где произошла стрельба
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