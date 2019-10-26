Фольклорный ансамбль разбился в страшном ДТП на Алтае

Погибли восемь человек

На Алтае столкнулись два микроавтобуса, погибли восемь человек. ДТП произошло на 74-м километре федеральной трассы А-322. Прибывшие на место аварии спасатели извлекли погибших пострадавших. Пятеро человек доставлены в тяжёлом состоянии в больницу. Среди погибших есть ребёнок.

В одном из автобусов ехала на концерт фольклорная группа "Сударушки". Коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фестиваль. В автобусе находились одни женщины, две из них погибли, сообщает РИА Новости.