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Фольклорный ансамбль разбился в страшном ДТП на Алтае

09:44
  • суббота
  • 26 октября 2019

Погибли восемь человек

На Алтае столкнулись два микроавтобуса, погибли восемь человек. ДТП произошло на 74-м километре федеральной трассы А-322. Прибывшие на место аварии спасатели извлекли погибших пострадавших. Пятеро человек доставлены в тяжёлом состоянии в больницу. Среди погибших есть ребёнок.

В одном из автобусов ехала на концерт фольклорная группа "Сударушки". Коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фестиваль. В автобусе находились одни женщины, две из них погибли, сообщает РИА Новости.

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