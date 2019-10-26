ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп протянул руку тонущему Зеленскому

10:31
  • суббота
  • 26 октября 2019

Глава Белого дома оказал помощь украинской экономике

Дональд Трамп оказал серьёзную поддержку слабеющей экономике Украины: президент США восстановил беспошлинную торговлю с Киевом по нескольким наименованиям. Глава Белого дома посчитал, что Незалежная добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Решение вступит в силу с 1 ноября. Какие именно товары будут затронуты, в подписанном Трампом документе не сказано, сообщает ТАСС. По данным Washington Post, ограничения касались шоколада, грибов и дезодорантов.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не прокомментировал этот шаг своего заокеанского коллеги, но, очевидно, что любые преференции со стороны Вашингтона хоть как-то помогут экономике страны. За пять месяцев нахождения у власти Зеленскому не удалось продвинуться в решении  экономических проблем своей страны: недавно Украину признали самым бедным  государством Европы.

Главное сегодня
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.