Трамп протянул руку тонущему Зеленскому

Глава Белого дома оказал помощь украинской экономике

Дональд Трамп оказал серьёзную поддержку слабеющей экономике Украины: президент США восстановил беспошлинную торговлю с Киевом по нескольким наименованиям. Глава Белого дома посчитал, что Незалежная добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Решение вступит в силу с 1 ноября. Какие именно товары будут затронуты, в подписанном Трампом документе не сказано, сообщает ТАСС. По данным Washington Post, ограничения касались шоколада, грибов и дезодорантов.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не прокомментировал этот шаг своего заокеанского коллеги, но, очевидно, что любые преференции со стороны Вашингтона хоть как-то помогут экономике страны. За пять месяцев нахождения у власти Зеленскому не удалось продвинуться в решении экономических проблем своей страны: недавно Украину признали самым бедным государством Европы.