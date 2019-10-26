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Российская военная полиция прибыла на сирийско-турецкую границу

10:07
  • суббота
  • 26 октября 2019

Начинается патрулирование приграничных районов

Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы в районе города Камышлы. Протяженность маршрута в обе стороны от населённого пункта - более 200 километров.

На всём пути следования колонну встречают сотни человек. В районе Камышлы преимущественно проживают курды, а также ассирийцы, арабы и армяне. Совсем недавно они видели на дорогах машины американских военных. Но те ушли, позабыв о своих обещаниях - обеспечивать безопасность местного населения. Российские военнослужащие отныне будут делать это на постоянной основе.

На блок-посту при въезде в город колонну встретила машина с бойцами курдского подразделения самообороны. Пока они обеспечивают безопасность в этом районе, но теперь, в соответствии с Сочинским меморандумом, должны отойти; после чего начнётся совместное российско- турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы.

Сочинский меморандум от 22 октября предусматривает начало совместного патрулирования границы российской военной полицией и турецкими военными спустя 150 часов после его подписания. Половина этого срока уже истекла и со стороны России всё практически готово. Проработаны маршруты. В точки базирования прибыли дополнительные подразделения военных полицейских и бронетехника.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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Военная полиция России (MP) в Сирии
Военная полиция России (MP) в Сирии
Военная полиция России (MP) в Сирии
Военная полиция России (MP) в Сирии
Военная полиция России (MP) в Сирии
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