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Отец освобождённой из американской тюрьмы Бутиной ждёт её в аэропорту

10:44
  • суббота
  • 26 октября 2019

Россиянку незаконно удерживали в США

Менее часа остаётся до возвращения Марии Бутиной на родину. Самолёт с россиянкой, выпущенной из американской тюрьмы, приземлится в столичном аэропорту около полудня по московскому времени. После посадки на рейс в Майами экипаж угостил девушку тульским пряником и перевёл в бизнес-класс. Уже известно, что в Москве Марию Бутину встретит отец.
Бутина призналась в сговоре против США

Россиянка была арестована в США в июле прошлого года по надуманному предлогу. Её приговорили к 18 месяцам тюрьмы за ведение незаконной деятельности в интересах России. На протяжении всего этого времени наше Министерство иностранных дел активно поддерживало Бутину. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчёркивала, что девушку лишили свободы незаконно.

По факту Марию Бутину сделали политической заключённой. Дипломаты неоднократно обращались к международному сообществу с целью повлиять на ситуацию. В соцсетях запустили масштабную кампанию. Минюст США решил проверить, при каких обстоятельствах возбудили уголовное дело против Бутиной и было ли законное основание. У защиты появилась новая информация, которая может указать на нарушения со стороны следствия, сообщает "ТВ Центр".

Всё больше американских политиков признают абсурдность обвинений против нашей соотечественницы. По мнению конгрессмена Томаса Масси, всему виной открытая антироссийская истерия, жертвой которой и стала Мария Бутина.

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