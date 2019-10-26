ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подробности аварии в Алтайском крае с 8 погибшими

11:09
  • суббота
  • 26 октября 2019

В Сети появились страшные фото с места ДТП

Восемь человек, в том числе, ребёнок, погибли, ещё столько же пострадали. Страшное ДТП произошло этой ночью в Алтайском крае. Минивэн выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Известно, что вероятный виновник аварии уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Очевидцы трагедии выкладывают фото и видео в соцсети. Их немного, но это страшные кадры. Авария произошла около восьми утра по местному времени на 74 километре трассы Барнаул-Рубцовск. В двух автомобилях находились 16 человек. В микроавтобусе ехала на концерт фольклорная группа "Сударушки". В ДТП погибла сотрудница комитета по культуре района и три участницы коллектива. В другом автомобиле, который выехал на полосу встречного движения, была семья из четырёх человек, в том числе, ребёнок, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавшие госпитализированы в районную больницу, на участке ДТП  организовано реверсивное движение. К месту происшествия выехали психологи от главного управления МЧС России по Алтайскому краю для работы с пострадавшими.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Последствия сильного ДТП на Алтае
Последствия сильного ДТП на Алтае
Последствия сильного ДТП с участием микроавтобуса
Последствия сильного ДТП с участием микроавтобуса
Спасатели МЧС на месте ДТП
Спасатели МЧС на месте ДТП
Последствия сильного ДТП с участием микроавтобуса
Последствия сильного ДТП с участием микроавтобуса
Экстренные службы на месте ДТП на трассе
Экстренные службы на месте ДТП на трассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.