Подробности аварии в Алтайском крае с 8 погибшими

В Сети появились страшные фото с места ДТП

Восемь человек, в том числе, ребёнок, погибли, ещё столько же пострадали. Страшное ДТП произошло этой ночью в Алтайском крае. Минивэн выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Известно, что вероятный виновник аварии уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Очевидцы трагедии выкладывают фото и видео в соцсети. Их немного, но это страшные кадры. Авария произошла около восьми утра по местному времени на 74 километре трассы Барнаул-Рубцовск. В двух автомобилях находились 16 человек. В микроавтобусе ехала на концерт фольклорная группа "Сударушки". В ДТП погибла сотрудница комитета по культуре района и три участницы коллектива. В другом автомобиле, который выехал на полосу встречного движения, была семья из четырёх человек, в том числе, ребёнок, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавшие госпитализированы в районную больницу, на участке ДТП организовано реверсивное движение. К месту происшествия выехали психологи от главного управления МЧС России по Алтайскому краю для работы с пострадавшими.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".