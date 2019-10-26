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17 лет теракту на Дубровке: в Москве почтили память жертв "Норд-Оста"

11:14
  • суббота
  • 26 октября 2019

Митинг начался с минуты молчания

В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. 17 лет назад террористы взяли в заложники актёров и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Во время спецоперации по их освобождению погибли 130 человек, в том числе 10 детей.

К мемориалу на улице Мельникова москвичи и жители других городов несут цветы и игрушки. Многие зажигают свечи. Возле театрального центра прошёл памятный митинг. Он начался с минуты молчания. Выступили очевидцы тех страшных событий. Всех погибших вспомнили поимённо, сообщает "ТВ Центр".

Боевики удерживали более 900 человек почти трое суток. Утром 26 октября заложников освободили. Всех террористов уничтожили.

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Годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке
Годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке
Годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке
Годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке
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