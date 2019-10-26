Суд отправил в СИЗО похитителя данных клиентов Сбербанка

Подозреваемый успел продать часть информации мошенникам

В Волгограде арестовали коллектора Антона Бутурлакина. Его подозревают - в хищении персональных данных клиентов "Сбербанка". Будучи сотрудником "Национальной службы взысканий", он передал информацию третьим лицам и получил вознаграждение в 40 тысяч рублей.

В зале суда 26-летний Антон Бутурлакин заметно нервничает. Его подозревают в совершении преступления, хоть и средней тяжести, но уголовного. Дело возбуждено по статье "Незаконное получение и распространение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Возможное наказание - до пяти лет лишения свободы. Уже уволенный из коллекторской компании Бутурлакин свою вину признал, но уверяет, что проданная им информация не содержала номеров карт, только суммы долгов, и, якобы, владея только этими данными ничего криминального сделать нельзя.

В "Национальной службе взысканий" заявили, что бывший сотрудник имел доступ к ограниченному сегменту клиентских записей, и никакие персональные данные не стали общедоступными. После инцидента "Сбербанк" решил расторгнуть договор с этой компанией, сообщает "ТВ Центр".

Сам Бутурлакин на суде принёс извинения пострадавшей стороне, в частности, банку и его клиентам. Защита просила в виде меры пресечения избрать домашний арест. Но следствие предоставило доказательства того, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от правосудия. Принимая решение об аресте, суд так же учёл широкий общественный резонанс этого дела.

Пока установлен только один эпизод продажи персональных данных Антоном Бутурлакиным. В полиции не исключают, что их может быть больше. И что у подозреваемого есть сообщники. А потому, расследование продолжается.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".