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В России отмечают 60-летие студенческих отрядов

11:35
  • суббота
  • 26 октября 2019

В Москве проходит юбилейный слёт

Студенческим отрядам – 60 лет. На юбилейный слёт в Москве собрались участники движения со всей России и бывших советских республик. В СССР  они строили БАМ и Саяно-Шушенскую ГЭС. В наши дни - олимпийские объекты в Сочи и космодромы "Плесецк" и "Восточный".

60 лет назад с Казанского вокзала на целину, в казахские степи отправился первый строительный отряд - 339 студентов физфака МГУ. Среди них был  Валерий Кандидов. Он вспоминает, как осваивали ремесло плотников и каменщиков, работали по 12 часов в сутки, пели песни у костра и становились друзьями.

"Могли сами выполнять вполне сложные работы. Мне довелось потом и строить детские сады на Сахалине, и строить дома на целине. Тогда это был существенный вклад в экономику страны, по той причине, что не хватало рабочих рук", - говорит боец первого Студенческого строительного отряда, а ныне - профессор МГУ.

Уже 15 лет движение активно возрождают не только в России, но и в бывших союзных республиках. И профессий всё больше: медики, вожатые, экологи, сборщики фруктов, специалисты в области сервиса, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня их – 240 тысяч, а за всю историю школу студотрядов прошли более 19 миллионов человек. Первый заместитель руководителя администрации президента  Сергей Кириенко признаётся, что тоже участвовал в отрядах как боец, комиссар и командир. "Это был очень полезный опыт, который потом очень сильно помогал. Это первая возможность взять на себя ответственность", - говорит Кириенко.

Всероссийский слёт в Москве объединил поколения. И в Кремлевском дворце не было разницы между нынешними и бывшими студентами. Ведь стройотряды для них – одна большая семья и настоящая школа жизни. 

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

 

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